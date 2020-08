Inbrekers stelen gouden ring JSL

06 augustus 2020

Onbekenden hebben dinsdag ingebroken in een woning in de Remylaan in Wijgmaal. Om binnen te geraken sloegen ze het glas van een kelderraam stuk. De woning werd daarna doorzocht. De daders gingen er vandoor met een gouden ring. De Leuvense politie kwam ter plaatse.