Inbrekers stelen bier Bart Mertens

10 juni 2019

12u20 0 Leuven Onbekenden hebben het voorbije weekend ingebroken in de Leeuwerikenstraat in Heverlee.

De daders forceerden de voordeur van de woning en konden 50 euro en blikken bier buitmaken. Ook in een andere woning in dezelfde straat probeerden onbekenden in te breken. De daders probeerden het slot van de voordeur te forceren maar slaagden hier niet in hun opzet. De politie is een onderzoek begonnen naar de inbraken.