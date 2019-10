Inbrekers stelen bankkaarten en iPad Bart Mertens

27 oktober 2019

13u00 0 Leuven De politie is een onderzoek begonnen naar enkele inbraken. Onder meer een fotostudio in de L. Vanderkelenstraat in Leuven kreeg dieven op bezoek.

Dieven hebben zaterdag ingebroken in een woning in de Platte-Lostraat in Kessel-Lo. De daders raakten via het terras in de slaapkamer op de eerste verdieping. Meerdere kamers werden vervolgens doorzocht. De buit bestaat uit enkele bankkaarten en een iPad.

Ook een fotostudio in de L. Vanderkelenstraat in Leuven kreeg dieven op bezoek. De daders gebruikten een ijzeren staaf om de deur te forceren maar slaagden daar uiteindelijk niet in. Het glas van de deur was wel beschadigd.

Tot slot onderzoekt de politie ook nog een inbraak in een woning in de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. Toen de bewoners thuis kwamen, stelden ze vast dat de voordeur was geforceerd. Het huis werd volledig doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat de dieven precies hebben gestolen.