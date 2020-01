Inbrekers stelen aanstekers bij winkel Jenna Bart Mertens

26 januari 2020

Onbekenden hebben zaterdag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Hoegaardsestraat. De achterdeur was opengebroken en de woonst werd doorzocht, maar er werd niets gestolen. Ook bij de buren werd geprobeerd om in te breken, maar daar raakten de daders niet binnen. Ook handelszaak Jenna in de Diestsestraat in Leuven kreeg ongewenst bezoek. De schuifdeur van de winkel werd geforceerd. De daders gingen aan de haal met onder meer 40 aanstekers.