Inbrekers slaan verschillende keren toe in Heverlee

28 november 2019

In verschillende woningen in Heverlee werd woensdag ingebroken. In een huis in de Oud-Heverleestraat forceerden indringers een raam en doorzochten de woning. Het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt. In een andere woning in dezelfde straat drongen inbrekers naar binnen door op het plat dak te klimmen en een raam van een slaapkamer stuk te slaan. Eenmaal binnen ging het inbraakalarm af. De inbrekers hadden enkele kamers kunnen doorzoeken en maakten beperkte buit. In een huis op de Waversebaan werd de achterdeur opengebroken en doorzochten de daders verschillende schuiven en kasten. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt. Tenslotte werd ook nog ingebroken een appartement op het gelijkvloers in de Celestijnenlaan. Het schuifraam aan de achterkant van de woning werd geforceerd. De woning werd doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen en geld. Het labo kwam telkens ter plaatse voor een sporenonderzoek.