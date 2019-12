Inbrekers slaan verschillende keren toe in Heverlee EDLL

08 december 2019

14u34 0 Leuven Inbrekers hebben afgelopen weekend verschillende keren toegeslagen in de omgeving van de Eburonenlaan, Slagmaaldelle en de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee. De daders gingen voornamelijk aan de haal met cash geld.

Vrijdagavond heeft de Leuvense politie verschillende meldingen binnen gekregen van inbraken in de omgeving van Heverlee. Op de Sint-Jansbergsesteenweg hoorde een jonge moeder plots een geluid in huis. Ze zag nog net iemand naar buiten lopen, waarop ze de politie verwittigde. De politie kon de daders niet meer aantreffen.

Ook in de Eburonenlaan hebben inbrekers een raam van een slaapkamer opengebroken om zo de woning te betreden. Ze gingen aan de haal met cash geld en juwelen.

Verderop in de straat werd er ingebroken in een studentenwoning. De inbrekers probeerden eerst de achterdeur open te breken, maar toen dit niet lukte, gingen ze via de brandladder naar boven. Daar sloegen ze het glas van een raam in. Ook hier gingen de inbrekers aan de haal met cash geld.

Tot slot werd er nog in de Slagmaaldelle ingebroken. De inbrekers forceerden een verandadeur en gingen aan de haal met een jas en een zaklamp. Er werd telkens een proces-verbaal opgesteld.