Inbrekers slaan verschillende keren toe in de omgeving van Kessel-Lo en Heverlee EDLL

29 december 2019

12u03 0 Leuven Inbrekers hebben afgelopen weekend verschillende keren toegeslagen in de omgeving van Kessel-Lo en Heverlee. De daders forceerden telkens een raam en gingen voornamelijk aan de haal met juwelen en cash geld.

Onbekenden hebben vrijdag ingebroken in een huis in de Leopold Beosierlaan in Kessel-Lo. De daders forceerden een raam en gingen er vandoor met juwelen, cash geld en een laptop. Zaterdag werd er ingebroken in de Voorzorgstraat in Leuven. Ook hier forceerden de inbrekers een raam aan de achterzijde van het huis om binnen te geraken. De daders gingen aan de haal met cash geld, voornamelijk buitenlandse valuta.

Ook zaterdagavond werd er ingebroken in een woning in de Rotspoelstraat in Heverlee. De inbrekers gingen er vandoor met enkele juwelen. Uit een buurtonderzoek bleek dat een bewoner een onbekende man in een lange parka in de tuin van het slachtoffer had zien rondhangen.