Inbrekers slaan toe op Kardinaalsvest ADPW

03 januari 2020

17u19 0

Op de Kardinaalvest in Leuven werd er donderdagavond ingebroken in een huis. De inbrekers klommen over een muur en konden daarna door een raam klimmen. Ze doorzochten de woning maar de buit is momenteel nog ongekend. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.