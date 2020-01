Inbrekers slaan toe in vijf geparkeerde wagens ADPW

07 januari 2020

Onbekenden hebben maandagavond ingebroken in twee auto’s die geparkeerd stonden op de publiek toegankelijke parking in de Abdij van ’t Park in Heverlee. In beide gevallen werd een ruit van de wagen stukgeslagen. De daders gingen er onder meer vandoor met een laptop. Dezelfde avond werd ook ingebroken in drie auto’s die geparkeerd stonden op een openbare parking aan de rand van Heverleebos langsheen de Naamsesteenweg. Ook daar werd telkens een raampje vernield om vervolgens spullen die in de auto mee te grissen. De daders konden onder meer twee laptops buit maken.