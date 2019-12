Inbrekers slaan toe in Kessel-Lo ADPW

26 december 2019

15u36 0

In Kessel-Lo werden ingebroken in twee woningen in de Koetsweg. In één woning werd niets gestolen, in het tweede huis werden een iPhone en portefeuille meegenomen. Bij een derde woning raakten de inbrekers niet binnen. De verstevigde buitendeur kon niet worden opengebroken en de daders moesten afdruipen zonder buit. Ook bij twee huizen in de Partisanenstraat en in de Lodreef, waar braaksporen werden aangetroffen, slaagden inbrekers er niet in om binnen te geraken. In de August Vermeylenlaan slaagden ze daar wel in en werden een laptop en cash geld gestolen. Ook in de Guldensporenlaan konden dieven enkele sieraden buit maken bij een gelukte inbraak.