Inbrekers slaan toe in Fazantenlaan

04 februari 2020

Onbekenden hebben maandag ingebroken in een woning in de Fazantenlaan in Kessel-Lo. De indringers forceerden een keukenraam aan de achterzijde van de woning om vervolgens langs die weg binnen te dringen. Daarvoor hadden ze al zware beschadigingen toegebracht aan een schuifraam dat ze echter niet open kregen. Verschillende kasten werden doorzocht. De daders gingen er vandoor met enkele juwelen.