Inbrekers slaan toe bij bakker en restaurant Kim Aerts

15 maart 2020

14u10 2

Inbrekers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bij Brasserie 500 in Heverlee aan de haal gegaan vier tablets, twee computers en een televisie. Ze forceerden de deur van de keuken van de brasserie langs de Naamsesteenweg om binnen te geraken. De inbraak werd vrijdagochtend vastgesteld door het personeel. In dezelfde nacht gingen dieven bij een bakkerij in de Goudbloemstraat in Leuven met cash geld aan de haal. De politie werd de volgende ochtend door het personeel verwittigd en stelde proces-verbaal op.