26 februari 2020

Onbekenden hebben maandagavond ingebroken in de Bosstraat in Wilsele. De inbrekers sloegen aan de achterkant van de woning een raam in. Ze doorzochten heel de woning maar maakten niets buit. De politie kwam ter plaatste en stelde een proces-verbaal op.