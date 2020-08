Inbrekers slaan raam aan diggelen JSL

11 augustus 2020

14u06 1

In de Heidebergstraat in Kessel-Lo is maandagavond ingebroken in een huis. De inbrekers sloegen een raam aan de achterzijde van de woning in. Ze klommen naar binnen en doorzochten de woning. Toen de bewoners ’s avonds laat thuiskwamen verwittigden ze meteen de politie, maar van de daders was geen spoor meer. De politie stelde proces-verbaal op maar de exacte buit was nog niet gekend.