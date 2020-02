Inbrekers slaan op de vlucht als bewoner thuis blijkt te zijn ADPW

05 februari 2020

In de Edelzangerslaan in Kessel-Lo probeerden inbrekers maandagnamiddag hun slag te slaan. De bewoner van een appartement op de eerste verdieping werd gealarmeerd door verdachte geluiden van uit de slaapkamer. Toen hij ging kijken zag hij drie onbekende mannen op zijn terras staan die probeerden langs het slaapkamerraam naar binnen te komen. Toen de drie merkten dat er iemand thuis was, zetten ze het op een lopen. Mogelijk zouden de inbrekers ook verantwoordelijk zijn voor een inbraak in de Fazantenlaan, even verderop.