Inbrekers slaan drie keer toe op Waterlelieplein ADPW

12 december 2019

18u12 0

Op het Waterlelieplein in Kessel-Lo werd ingebroken in drie appartementen, telkens op de eerste verdieping. Dat gebeurde door het forceren van een raam of schuifdeur. Slechts in één geval werd buit gemaakt, namelijk twee gouden ringen.