Inbrekers richten ravage aan in Heverlee

EDLL

08 maart 2020

13u15 0 Leuven Inbrekers hebben dit weekend toegeslagen in de omgeving van Kessel-Lo en Heverlee. Tijdens de inbraakpogingen richtten de daders heel wat schade aan door onder meer verschillende ramen van een huis te vernielen.

Onbekenden hebben zaterdagavond ingebroken in een huis in de Ruiterslaan in Kessel-Lo. De inbrekers forceerden daarvoor een raam. Toen de bewoners terug thuis kwamen, stelden ze de inbraak vast. Mogelijk werden de daders opgeschrikt door de hond in het huis, want er werd niets gestolen.

Diezelfde avond sloegen inbrekers ook toe in een huis in de Kapeldreef in Heverlee. De daders gingen drastisch te werk en richtten heel wat schade aan. Ze sloegen een raam aan de achterzijde van het huis stuk, alsook het glas van de schuifdeur en een raam van de keukendeur. De volledige woning werd doorzocht en daarbij lieten de inbrekers heel wat rommel achter. Over de buit is voorlopig niets bekend.