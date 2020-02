Inbrekers raken woning niet binnen JSL

27 februari 2020

Onbekenden probeerden dinsdagavond in te breken in een woning in de Kapeldreef in Heverlee. De inbrekers probeerden op verschillende manieren het schuifraam aan de achterkant van de woning open te breken, maar dit is niet gelukt. De politie werd woensdag gebeld en kwam ter plaatse. Er werd een proces-verbaal opgesteld en uit een buurtonderzoek bleek dat een buurman dinsdagavond drie verdachte mannen had zien wegrijden met gedoofde lichten.