Inbrekers raken niet binnen JSL

03 maart 2020

Onbekenden probeerden maandagmiddag in te breken in een woning in de Langendaallaan in Heverlee. De inbrekers forceerden het keukenraam aan de achterzijde van de woning, maar raakten niet binnen. Ook in Leuven moesten inbrekers afdruipen. Daar forceerden onbekenden het slot van een appartement in de Brusselsestraat. Toen de 53-jarige bewoonster haar appartementsdeur probeerde te openen, merkte ze op dat het slot van de voordeur geforceerd was. De daders waren schijnbaar niet binnen geweest.