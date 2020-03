Inbrekers raken niet binnen JSL

09 maart 2020

Onbekenden hebben zondagochtend proberen in te breken in de Elfnovemberlaan in Kessel-Lo. De inbrekers probeerden de voordeur te forceren maar zijn niet binnen geraakt. Ze verlieten de plaats in onbekende richting. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.