Inbrekers op zoek in het Lobergenbos JSL

28 februari 2020

13u42 0 Leuven Onbekenden hebben donderdagavond ingebroken in het Lobergenbos in Kessel-Lo.

De bewoners van de woning waren niet aanwezig, maar de buren bemerkten het licht van twee zaklampen op verschillende verdiepingen in de woning. Het raam op de eerste verdieping was geforceerd. Het was niet onmiddellijk duidelijk of er effectief iets werd gestolen. Toen de buren naar de woning gingen kijken, zagen ze twee verdachten wegvluchten met een auto. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.