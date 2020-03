Inbrekers op de vlucht voor roepende bewoner JSL

01 maart 2020

13u02 0

Vrijdagavond werd er ingebroken in een huis in de Heilige-Geeststraat in Leuven. De inbrekers klommen over een muur om in de tuin te komen. Van daaruit konden ze aan de achterzijde van de woning een deur forceren. In de woning openden ze de slaapkamerdeur waar een bewoner lag te slapen. Hij merkte op dat de deur openging en begon meteen te roepen. De inbrekers zetten het op een lopen en konden zonder buit ontkomen. De politie werd verwittigd maar kon de inbrekers niet aantreffen in de omgeving. Er werd proces-verbaal opgesteld.