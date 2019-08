Inbrekers moeten vluchten zonder buit ADPW

16 augustus 2019

13u44 0

In de Bergstraat in Kessel-Lo waren in de nacht van woensdag op donderdag inbrekers actief. Ze boorden gaten in een raam aan de achterzijde van een huis in de Bergstraat en hoopten zo de klink open te kunnen duwen. De inbrekers slaagden er echter niet om het raam te openen en sloegen zonder buit op de vlucht. De bewoners ontdekten ’s ochtends de gaten in het houtwerk en verwittigden de politie. Er werd proces-verbaal opgesteld.