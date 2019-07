Inbrekers maken schamele buit KAR

21 juli 2019

In een woning in de Tuinstraat in Wilsele hebben onbekenden vrijdagnacht ingebroken. De bewoners merkten ’s ochtends dat een pakje sigaretten weg was. Ook het geld uit hun portefeuilles, enkele tientallen euro’s, was verdwenen. Hoe de indringers zijn binnen geraakt is niet duidelijk. Er konden geen braaksporen worden aangetroffen. Er werd een proces-verbaal opgesteld.