Inbrekers laten steeksporen achter ADPW

23 augustus 2019

11u53 1

Onbekenden hebben geprobeerd in te breken in een huis in de Hertogstraat in Heverlee. Het cilinderslot van de garagepoort was uitgeboord, maar de daders slaagden er desondanks niet in binnen te geraken. Ook in een woning in de Bornestraat in Wilsele probeerden inbrekers zonder succes binnen te geraken. Aan twee zijdeuren waren duidelijke steeksporen te zien