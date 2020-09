Inbrekers halen laptop uit geparkeerde auto JSL

15 september 2020

15u32 0

Onbekenden hebben maandagnamiddag op de Dirk Boutslaan ingebroken in een geparkeerd voertuig. Een raam van de auto was stukgeslagen. De dader ging er vandoor met een laptop die in het voertuig lag. De politie kwam ter plaatse.