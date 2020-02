Inbrekers gooien steen door keukenraam ADPW

03 februari 2020

In een huis in de Boomgaardenstraat in Wilsele werd zaterdag ingebroken. De inbrekers gooiden een steen door een keukenraam en konden zo de woning betreden. De woning werd doorzocht maar de inbrekers maakten niets buit. De bewoners ontdekten de inbraak toen ze ’s avonds terug thuiskwamen. Ze verwittigden de politie en er werd proces-verbaal opgesteld.