Inbrekers geraken niet binnen in café KAR

16 februari 2020

In een café in de Tiensestraat in Leuven hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag proberen in te breken. De inbrekers probeerden een rolluik te forceren, maar ze slaagden er niet in om binnen te geraken. De politie werd zaterdag op de hoogte gebracht en stelde een proces-verbaal op.