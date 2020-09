Inbrekers geraken binnen met ladder KAR

06 september 2020

In een huis op de Waversebaan in Heverlee werd zaterdagavond in gebroken met een ladder uit het tuinhuis. De inbrekers klommen zo naar de eerste verdieping. Daar sloegen ze een raam in om de woning te betreden. Toen de bewoners later die avond terug thuiskwamen, merkten ze dat heel de woning doorzocht was. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. De buit is nog niet gekend.