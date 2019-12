Inbrekers gefilmd tijdens inbraak op kerstavond ADPW

27 december 2019

14u02 0

In drie aanpalende woningen in de Louis Woutersstraat in Wilsele werd een inbraak vastgesteld. Het is niet bekend wat er werd gestolen. En toen drie onbekende mannen op kerstavond een achterdeur van een woning in de Bermstraat probeerden openbreken, slaagden ze daar niet in. Ze moesten er vandoor gaan zonder buit. Hun inbraakpoging werd wel gefilmd.