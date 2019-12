Inbrekers forceren schuifraam aan appartement ADPW

12 december 2019

In een appartement op de eerste verdieping in de Grensstraat in Kessel-Lo werd woensdag een inbraak vastgesteld. De indringers forceerden een schuifraam aan de achterkant van het pand. Het appartement werd doorzocht. Wat er werd gestolen is niet bekend.