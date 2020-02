Inbrekers forceren raamdeur, maar vertrekken zonder buit ADPW

03 februari 2020

09u14 0

Aan de Kesseldallaan in Kessel-Lo waren vrijdagavond inbrekers actief. Een vrouw werd opgeschrikt toen ze plots lawaai hoorde. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was bleek een raamdeur achteraan het gelijkvloerse appartement geforceerd te zijn. Van de inbrekers was geen spoor meer en ze hadden ook de kans niet gekregen om iets buit te maken. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.