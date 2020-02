Inbrekers forceren raam, maar moeten afdruipen KAR

16 februari 2020

Inbrekers hebben vrijdagavond geprobeerd om binnen te raken in een huis op de Hulsberg in Kessel-Lo. Ze forceerden hierbij het raam achteraan een woning, maar ze konden de woning niet betreden. Toen de bewoner later thuiskwam verwittigde hij de politie. Er werd proces-verbaal opgesteld.