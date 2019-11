Inbrekers druipen af zonder buit KAR

17 november 2019

In een huis in de Beukenlaan in Heverlee hebben onbekenden het voorbije weekend ingebroken. De indringers klommen met behulp van een tuinstoel op het dak van de garage aan de achterzijde van de woning. Vervolgens forceerden ze een slaapkamerraam. Er werd schijnbaar niets gestolen. Het labo kwam wel ter plaatse voor een sporenonderzoek.