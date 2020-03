Inbrekers doorzoeken woning Ferdinand Verbiestlaan JSL

12 maart 2020

12u07 0

Woensdagochtend werd er ingebroken in een woning in de Ferdinand Verbiestlaan in Heverlee. Onbekenden braken de achterdeur open en doorzochten de bovenverdieping. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Het was niet onmiddellijk duidelijk of er iets werd gestolen.