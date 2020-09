Inbrekers doorzoeken appartement terwijl nietsvermoedende bewoonster gewoon op terras zit JSL

16 september 2020

Inbrekers hebben dinsdag tijdens de dag toegeslagen in een appartement op de Tiensesteenweg. De daders raakten zonder problemen voorbije de centrale toegangsdeur die niet op slot was. Vervolgens slaagden ze er ook in de deur van het appartement open te krijgen zonder te worden opgemerkt. Binnen werden een paar schuiven doorzocht. De daders gingen er vandoor met enkele juwelen. Opmerkelijk: de bewoonster zat tijdens de inbraak gewoon op haar terras en had van het voorval niets gemerkt.