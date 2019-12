Inbrekers actief in Heverlee en Kessel-Lo Bart Mertens

01 december 2019

15u00 4 Leuven De politie is een onderzoek begonnen naar enkele inbraken in de Leuvense deelgemeenten Heverlee en Kessel-Lo.

Dieven hebben zaterdagavond ingebroken in een huis in de Kastanjelaan in Heverlee. De inbrekers forceerden een raam aan de achterzijde van het huis. Verschillende kamers werden doorzocht. Het is niet bekend of de daders waardevolle voorwerpen konden stelen. Ook in twee huizen in de Spaanse Kroonlaan in Heverlee werd er ingebroken. Over de buit is voorlopig niets bekend. In Kessel-Lo waren er dan weer inbrekers actief in de Karekietenlaan. Daar kregen twee woningen ongewenst bezoek. De daders vernielden telkens het glas van een schuifraam om het huis binnen te dringen. In een derde woning slaagden de daders er niet in om het huis te betreden. Tot slot kregen ook twee woningen in de Kortrijksestraat in Kessel-Lo dieven over de vloer.