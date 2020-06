Inbrekers aan de haal met televisie JSL

22 juni 2020

11u03 0

Zondag werd er ingebroken in een appartement op het Krakauplein in Kessel-Lo. De inbrekers klommen in de tuin en konden via de achterdeur in een appartement op de gelijkvloerse verdieping inbreken. Ze doorzochten het appartement en maakten een televisie buit. De politie werd zondagavond verwittigd en stelde proces-verbaal op.