Inbrekers aan de haal met materiaalkoffer JSL

08 oktober 2020

Afgelopen week is er ingebroken in een gebouw in de Tiensestraat in Leuven waar studentenkoten en een winkel zijn gehuisvest. De inbrekers konden zich toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke delen en begaven zich dan naar de kelderverdieping. Daar werden bergruimtes opengebroken en gingen ze aan de haal met een materiaalkoffer. De inbraak werd woensdag opgemerkt en de politie werd verwittigd. Die stelde een proces-verbaal op voor een diefstal met braak.