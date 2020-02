Inbrekers aan de haal met laptop JSL

27 februari 2020

Onbekenden hebben woensdagmiddag ingebroken in een studentenkamer in de Parkstraat in Leuven. De inbrekers forceerden de deur van de studentenkamer en ontvreemdden een laptop, opladers en een luidspreker. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.