Inbrekers aan de haal met laptop Joris Smets

17 juli 2020

12u42 0

Donderdagmiddag werd een inbraak ontdekt in de Van Rodestraat in Kessel-Lo. Inbrekers sloegen daar tussen woensdag en donderdag het raam van de achterdeur in. Ze konden de woning doorzoeken en gingen aan de haal met een laptop. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.

Ook verderop in de Albrecht Rodenbachstraat in Kessel-Lo waren deze week inbrekers actief. Ze sloegen het schuifraam aan de achterzijde in en doorzochten de woning. De inbraak werd vrijdag opgemerkt maar het is nog onduidelijk wat de inbrekers buitgemaakt hebben. De politie stelde proces-verbaal op.