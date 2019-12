Inbrekers aan de haal met jas en portefeuille ADPW

06 december 2019

15u26 1

In de Riddersstraat in Leuven werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De inbrekers klommen over een muur naar de tuin en konden daar via een kelderdeur de woning betreden. Ze gingen aan de haal met een jas en een portefeuille met cash geld. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.