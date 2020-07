Inbrekers aan de haal met haagschaar JSL

19 juli 2020

14u00

Afgelopen week werd er ingebroken in een huis in de Riddersstraat in Leuven. De inbrekers braken de achterdeur open en gingen aan de haal met een haagschaar. Vrijdagochtend werd de diefstal opgemerkt door de bewoner. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.