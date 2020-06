Inbrekers aan de haal met geld en kleren JSL

18 juni 2020

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in een appartement op de tweede verdieping in Broekhout in Wilsele. De bewoonster stelde de inbraak pas een dag later vast, toen ze zag dat er kleren uit de kleerkast waren verdwenen. De inbrekers hadden geen braak gepleegd om de voordeur van de flat open te krijgen en binnen in de flat ook geen rommel gemaakt. Ze gingen er vandoor met cash geld, een paar nieuwe schoenen en een hoopje kleding.