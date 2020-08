Inbrekers aan de haal met geld en juwelen JSL

13 augustus 2020

16u20 0

Afgelopen week werd er ingebroken in een huis in de Panoramalaan in Wilsele terwijl de bewoners op vakantie waren. Bij hun thuiskomst merkten ze op dat er ingebroken was. De inbrekers hadden de achterdeur geforceerd en heel de woning doorzocht. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.