Inbrekers aan de haal met fiets, fototoestel en juwelen ADPW

18 november 2019

16u19 0

In een huis in het Eegveld in Wilsele werd zondagavond ingebroken. De inbrekers gooiden een raam in met een steen en klommen langs daar naar binnen. Ze doorzochten de woning en een tuinhuis en gingen aan de haal met een elektrische fiets, een fototoestel en juwelen. De bewoners merkten de diefstal op toen ze ’s avonds thuiskwamen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.