Inbrekers aan de haal met dure handtas JSL

18 september 2020

12u45 0

Onbekenden hebben ingebroken in een appartement op de Naamsesteenweg in Heverlee. De bewoners stelden donderdagnamiddag vast dat de deur van het appartement op de vierde verdieping was geforceerd. De daders gingen er vandoor met een dure merkhandtas en enkele juwelen.