Inbrekers aan de haal met cash geld JSL

26 juni 2020

14u08 0

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in een appartement in het Vriesenhof in Leuven. De inbrekers drongen het appartement binnen via de voordeur en doorzochten de woonkamer. Ze gingen aan de haal met cash geld uit de portefeuille van de bewoonster. Toen de diefstal de volgende ochtend opgemerkt werd verwittigde het slachtoffer de politie. Er werd een proces-verbaal opgesteld door de Leuvense politie.