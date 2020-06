Inbrekers aan de haal met cash geld JSL

28 juni 2020

11u44 0

Zaterdagmiddag werd er ingebroken in een huis op de Philipslaan in Leuven. De inbrekers forceerden de achterdeur en doorzochten de hele woning. De bewoners kwamen twee uur later thuis en ontdekten dat er ingebroken was. De inbrekers bleken cash geld buitgemaakt te hebben. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.