Inbrekers aan de haal met cash geld ADPW

17 januari 2020

16u07 0

In de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo werd er donderdagavond ingebroken in een huis. De inbrekers braken een schuifraam open aan de achterzijde van de woning en konden zo de woning betreden. Ze gingen aan de haal met een zonnebril, een verrekijker en cash geld. De bewoner was enkele uren uit huis en merkte de inbraak op toen hij thuiskwam. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.